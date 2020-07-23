Сбербанк за три месяца реструктурировал в СКФО кредиты на общую сумму 18,1 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Сбербанк на Северном Кавказе за последние три месяца реструктурировал 25 тыс. кредитов на общую сумму 18,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба полпредства в СКФО.

В четверг под председательством полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайки состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития субъектов СКФО с участием президента - председателя правления Сбербанка Германа Грефа и глав регионов СКФО.

"За последние три месяца Сбербанк реструктуризировал 25 тыс. кредитов на общую сумму 18,1 млрд рублей. Получено 18,5 тыс. обращений от физических лиц на сумму 8,1 млрд рублей и 6,5 тыс. заявок от бизнеса на 10 млрд рублей", - говорится в сообщении со ссылкой на председателя Юго-Западного банка Сбербанка Евгения Титова.

По его словам, наиболее востребованным инструментом у бизнеса стали кредиты под 0% на выплату заработной платы и господдержка под 2%. "По этим программам одобрено 2,7 тыс. обращений на 4,5 млрд рублей. Ни по одному из направлений банк не остановил работы, обеспечив клиентов бесперебойным и безопасным доступом ко всем услугам офлайн и онлайн", - сообщил Титов.

Отмечается, что по проекту "Безналичные республики" в 1,2 раза в сравнении со вторым полугодием 2019 года увеличились безналичные платежи в ЖКХ, до 10,2 млрд рублей. В 1,7 раза увеличено число устройств безналичной оплаты в учреждениях здравоохранения и образования СКФО. В полтора раза, до 56 тыс., вырос парк терминальных устройств. В четыре раза увеличено число единиц транспорта с безналичной оплатой.

Кроме того, банк предложил регионам округа новые проекты по цифровизации территорий. Вице-президент - директор дивизиона "Цифровые платформы образования" Сбербанка Марина Ракова рассказала об инициативах школ СКФО по обучению на Школьной цифровой платформе с 1 сентября. "Сейчас командой платформы организовано обучение учителей и директоров из 90 школ округа. Для обеспечения детей возможностью заниматься на Школьной цифровой платформе, даже если дома отсутствует компьютер, им будет подарен 821 комплект устройств "Смартбокс", специально разработанных в экосистеме Сбербанка. Это позволит любой телевизор сделать "смарт-телевизором", превратив его в суперкомпьютер для учебы", - отмечается в сообщении.

О решении проблемы с безработицей

Полпред президента в СКФО Юрий Чайка сообщил, что количество официально зарегистрированных безработных на Северном Кавказе в период пандемии увеличилось. "В период пандемии существенно выросло число официально зарегистрированных безработных. Необходимо разработать и принять действенные меры по его снижению, что также будет способствовать скорейшему восстановлению экономики", - сказал Чайка, которого цитирует пресс-служба полпредства.

По его словам, в каждом субъекте округа такая работа уже ведется, и большой вклад в нее вносит реализация национальных проектов. Значительным подспорьем в этой работе должны стать реализуемые и планируемые к реализации Сбербанком проекты.