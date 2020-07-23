"Газпром" передал долю в Nord Stream AG в ООО "Газпром международные проекты"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Газпром" передал 51-процентную долю в операторе проекта "Северный поток" - Nord Stream AG своей "дочке" ООО "Газпром международные проекты", говорится в материалах компании.

"Доля в Nord Stream AG передана в ООО "Газпром международные проекты" в рамках работы по повышению эффективности управления активами "Газпрома", - прокомментировала пресс-служба холдинга.

Передаваемая доля соответствует 670 854 акциям или 51% голосов.

Помимо "Газпрома" акционерами проекта являются германские компании Wintershall Dea GmbH и Pegi/E.On, которым принадлежит по 15,5%. Голландской N.V. Nederlandse Gasunie и французской Engie принадлежит по 9%.

"Северный поток" - экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. Мощность двух ниток - 55 млрд куб. м газа в год, протяженность - 1 224 км. В ноябре 2011 года состоялся ввод в эксплуатацию первой нитки "Северного потока", в октябре 2012 года - второй нитки.

"Северный поток" поставляет газ на приемный терминал в Любмине (Германия), откуда он поступает в Бельгию, Данию, Францию, Нидерланды, Великобританию и другие страны.