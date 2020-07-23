Глава Тульской области предложил создать в России институт "добросовестного экспортера"

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в четверг на заседании рабочей группы Госсовета "Экономика и финансы" предложил создать в России институт "добросовестного экспортера", чтобы упростить компаниям доступ к получению мер господдержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Глава региона внес ряд инициатив по исполнению национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Одна из них - создание института "добросовестного экспортера" для реализации комплекса дополнительных преференций и упрощенного порядка взаимодействия с органами власти", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, еще одно предложение губернатора касалось передачи из регионов на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающих граждан. Глава региона также предложил устранить разночтения в определении показателя производительности труда в нацпроекте, поскольку сейчас действуют разные методики оценки этого показателя, хотя фактически речь идет о единой национальной цели развития. "Это предложение уже согласовано с Федеральным центром компетенций", - отметили в пресс-службе.

Заседание рабочей группы "Экономика и финансы" проходило в режиме видеосвязи, его провел помощник президента РФ, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, руководителем группы является губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

"Мы вместе определили барьеры и ограничения, препятствующие росту экономики, выработали предложения по их преодолению с учетом резко изменившейся из-за пандемии коронавируса экономической ситуации в стране в целом и в каждом отдельном субъекте. Многие из них уже получили развитие, легли в основу законопроектов, а некоторые вошли в общенациональный план восстановления экономики", - приводит пресс-служба слова Дюмина.