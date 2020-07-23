Авиакомпания Air Serbia перенесла начало полетов в Москву из Белграда на 1 сентября

ТАСС, 23 июля. Сербская авиакомпания Air Serbia приняла решение о переносе возобновления полетов из Белграда в Москву на 1 сентября. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении авиаперевозчика.

"Рейсы в Москву и Тель-Авив, возобновление которых первоначально планировалось на август, теперь перенесены на 1 сентября" - говорится в пресс-релизе.

В связи с пандемией коронавируса и вновь введенными запретами на полеты и ограничениями на поездки, как отмечается в заявлении, Air Serbia была вынуждена внести дополнительные корректировки в график полетов. Движение по определенным направлениям будет осуществляться с уменьшенным количеством еженедельных рейсов.

19 марта президент Сербии Александар Вучич заявил о полном закрытии государственных границ республики на въезд. Были перекрыты все пограничные переходы для воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта. Исключение составляли лишь грузовые автомобили.

С начала пандемии новым коронавирусом в Сербии заразились свыше 22 тыс. человек, умерли 508. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 185 пациентов.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.