В России более 850 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 850 тыс. человек зарегистрировались в России в качестве самозанятых с 2019 года, когда начал действовать эксперимент. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития.

"По состоянию на 21 июля, в стране зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, общий суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году более 139 тыс. самозанятых вернули налогов за прошлый год на сумму около 1,4 млрд рублей.

С 1 сентября 2020 года для самозанятых граждан станет доступен более широкий перечень инструментов поддержки, в том числе расширение льготных финансовых инструментов и увеличение программ обучения, а также предоставление маркетингового сопровождения, отмечают в министерстве. Помимо льготного кредита, самозанятые смогут получить в государственных МФО микрозаймы для старта деятельности до 2 млн рублей сроком на три года под 5,5% или ниже.

Об эксперименте

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект: с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому самозанятым гражданам будет возвращен уплаченный ими в 2019 году налог в качестве поддержки в ситуации с пандемией и связанными с ней ограничениями.