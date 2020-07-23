Около 50 баров малого формата могут закрыться в центре Петербурга из-за нового закона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Около 50 баров и рюмочных на центральных улицах Санкт-Петербурга могут закрыться с 1 января 2021 года после вступления в силу закона, запрещающего продажу алкоголя в точках общественного питания с площадью торгового зала менее 50 кв. м. Такими данными поделились с ТАСС в пресс-службе международного консалтингового агентства Knight Frank в четверг.

"Все подобные заведения Санкт-Петербурга, менее 50 баров и рюмочных, подпадающих под действие закона, располагаются на центральных локациях города - улицах Восстания, Жуковского, Маяковского и Некрасова", - сказала собеседница агентства.

Закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции", ужесточающий требования к продаже алкоголя в придомовых заведениях общественного питания, подписал губернатор Александр Беглов. Документ опубликовали на сайте администрации Санкт-Петербурга в четверг. Согласно вступившему в силу документу, с 1 января 2021 года минимальная площадь зала, где разрешена продажа алкогольной продукции, увеличится с 20 до 50 кв. м.

Переходный период до наступления указанной даты призван предоставить предпринимателям время для перепрофилирования своих точек, сообщал автор поправок депутат Денис Четырбок.