Источник: авиакомпания "Россия" передала "Победе" четыре самолета Boeing 737-800

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" вывела из сертификата эксплуатанта четыре самолета Boeing 737-800. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "России".

"Авиакомпания "Россия" завершила в Таллине процесс передачи четырех Boeing-737-800. Первый самолет был передан 21-го, два 22-го, и 23 июля был передан четвертый. С сегодняшнего дня воздушные суда с номерами VP-BOD, VP-BOH, VP-BGR, VP-BGQ не находятся в свидетельстве эксплуатанта авиакомпании "Россия",- сказал он.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к "России", самолеты были переданы авиакомпании "Победа".

Ранее лоукостер сообщал, что планирует расширить авиапарк на четыре самолета Boeing 737-800 в течение этой недели. "Победа" использует монофлот из самолетов только модели Boeing 737. До этой недели в парке перевозчика было 30 самолетов Boeing 737 NG. Лоукостер планировал увеличивать авиапарк за счет самолетов Boeing 737 MAX.

"Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика.