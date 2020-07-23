Bloomberg: SpaceX планирует привлечь дополнительно $44 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX проводит переговоры с целью привлечь дополнительное финансирование на сумму $44 млрд. Об этом сообщило в четверг агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По их данным, на первом этапе предприятие Илона Маска хочет осуществить эмиссию ценных бумаг по цене $270 за акцию и привлечь таким образом около $1 млрд. Начальный раунд переговоров на этот счет предполагается завершить в ближайшие два месяца. Условия эмиссии могут измениться в зависимости от хода переговоров, уточняют источники агентства.

Как напоминает Bloomberg, банк Morgan Stanley 20 июля прогнозировал, что стоимость SpaceX может в конечном счете достичь $175 млрд. По данным этого банка, компания Маска привлекла в целом за счет выпуска ценных бумаг около $3,5 млрд и может израсходовать порядка $50 млрд с 2019 по 2032 год. Компания рассчитывает на то, что с 2033 года ее проект Starlink начнет окупаться.

В декабре 2018 года SpaceX уведомила федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США о намерении привлечь дополнительное финансирование на сумму $500 млн под проект Starlink. Для этого предприятие осуществило эмиссию ценных бумаг по цене $186 за акцию.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

SpaceX была основана Маском в 2002 году. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая - в январе и феврале этого года, шестая - в марте, седьмая и восьмая - в апреле и начале июня.