Enel и Миланский политех займутся подготовкой кадров для работы с "умными" энергосетями

ТАСС, 23 июля. Итальянская энергетическая компания Enel заключила партнерство с Миланским политехническим университетом (Polimi) с целью подготовки специалистов для работы с "интеллектуальными" энергосетями и цифровыми решениями. Об этом сообщило в четверг издание Smart Energy International.

"Современной энергетической отрасли необходимы профессионалы, которые смогут вносить активный вклад в создание инновационных решений и управлять "интеллектуальными" сетями будущего. Квалифицированные кадры являются обязательным условием для стабильного улучшения качества энергоснабжения и содействия распространению возобновляемой энергии", - сказал руководитель отдела сетевой инфраструктуры Enel в Италии Винченцо Раньери.

В рамках сотрудничества будет запущена магистерская программа, предназначенная для недавних выпускников и направленная на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи в области проектирования и управления цифровыми энергосетями. Программа будет включать как теоретические занятия, так и практическую подготовку. В частности, 330 часов лекций будут посвящены отраслевой специфике и инновациям, 100 часов - лабораторным работам, оставшиеся 210 часов - практической проектной работе в Enel.

Ожидается, что рост числа квалифицированных кадров позволит ускорить процесс интеграции "умных" энергосетей и стимулировать инновации в отрасли.