Правительство отменило запрет на работу магазинов по воскресеньям

ЛЮБЛЯНА, 23 июля. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение об отмене запрета на работу магазинов по воскресеньям, введенного в начале марта после начала вспышки COVID-19 на территории страны. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в четверг на его официальном сайте.

"Правительство также внесло коррективы в постановление об ограничении продажи товаров и предоставления услуг потребителям на территории Словении, отменив запрет на работу магазинов в воскресные и праздничные дни, - говорится в документе. - Это вновь позволит ретейлерам самим устанавливать часы работы магазинов".

Первый случай заражения коронавирусом в Словении был зафиксирован 4 марта. С тех пор число инфицированных возросло до 2 033, умерли 115 человек. Премьер-министр Янез Янша объявил об окончании локальной вспышки вызываемого коронавирусом заболевания в стране 15 мая, а 1 июня правительство прекратило действие режима эпидемии на территории республики.

В конце июня число случаев инфицирования новым коронавирусом вновь начало расти. Специалисты установили, что большинство из них связаны с приездом заразившихся из-за рубежа, в первую очередь из соседних балканских стран.

Словенские власти уже ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из государств с "ухудшающейся эпидемиологической обстановкой", в том числе и России. Кроме того, был повторно введен обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на транспорте, а максимальное число участников массовых мероприятий ограничили 10 человеками.