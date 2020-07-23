Новак по поручению Мишустина встретится с Дегтяревым

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Глава Минэнерго Александр Новак вылетел по поручению премьера РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток. Он обсудит вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона с недавно назначенным врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, сообщает Минэнерго.

"По поручению председателя правительства Михаила Мишустина Александр Новак посетит Хабаровский край, где встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Дегтяревым и обсудит вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона", - говорится в сообщении Минэнерго.

Кроме того, в Забайкальском крае он проведет двустороннюю встречу с губернатором Александром Осиповым, проведет совещание по развитию электроэнергетики и по подготовке регионов Дальневосточного федерального округа к осенне-зимнему периоду.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в причастности к убийствам. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии.