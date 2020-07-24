Правительство выделит деньги регионам на выплаты безработным

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство на заседании в пятницу намерено распределить ассигнования на выплаты социальным работникам, безработным и семьям с детьми.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, будет рассмотрен вопрос о выделении средств на оплату отпусков и выплат компенсаций за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений социального обслуживания, стационарных отделений, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку. В правительстве отмечают, что это "позволит обеспечить оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций и отделений социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией".

Из резервного фонда правительства предполагается выделить ассигнования на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов РФ для софинансирования расходных обязательств на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. "Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при назначении выплаты всем нуждающимся семьям с детьми, в необходимом объеме", - подчеркнули в пресс-службе.

Еще одним распоряжением кабинет министров намерен выделить регионам и бюджету г. Байконура (Казахстан) деньги в обеспечение социальных выплат безработным гражданам в условиях ухудшения ситуации из-за коронавируса. Также правительство планирует изменить распределение субвенций бюджетам регионов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Субсидии регионам предполагается направить и для выполнения федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение". Субъектам РФ планируется направить дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности их бюджетов для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией.

Адресные ассигнования

Кабинет министров предполагает выделить деньги Мордовии, что "позволит осуществить финансирование социально значимых расходов республики <...> и обеспечит устойчивость регионального бюджета".

Межбюджетный трансферт должна получить и Курганская область на капитальный ремонт корпусов больницы скорой помощи и укрепление ее материально-технической базы, что повысит доступность и качество оказания медицинской помощи, считают в правительстве.

В Новгородскую область намечено направить дотацию на финансирование приоритетных мероприятия социально-экономического развития региона.

Законотворчество

В повестку дня нынешнего заседания включено рассмотрение двух проектов законов. Первый из них - "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Республикой Сербией, с другой стороны". Основой для переговоров по проекту Соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией является решение Высшего Евразийского экономического совета "О начале переговоров с Республикой Сербией об унификации Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами торгового режима с Республикой Сербией".

Второй проект закона - "О ратификации Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года". Протокол подписан Роспатентом от имени правительства РФ, принятие законопроекта будет способствовать гармонизации законодательства в сфере интеллектуальной собственности в странах - участницах Евразийской патентной конвенции.