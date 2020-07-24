Компания, входящая в "Росатом", планирует создать к 2023 году в Башкирии медцентр

ТАСС, 24 июля. Компания "Русатом Хэлскеа", находящаяся в контуре госкорпорации "Росатом", планирует в ближайшие три года создать в Башкирии медицинский центр, где основным видом лечения будет введение радиофармпрепаратов в организм человека. Об этом сообщается на сайте главы республики Радия Хабирова.

"Проект представил гендиректор АО "Русатом Хэлскеа" Александр Шибанов. Он рассказал, что, находясь в контуре госкорпорации "Росатом", компания реализует инвестиционную программу по созданию сети центров диагностики и лечения злокачественных новообразований, болезней эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем в регионах России. Объем инвестиций превышает 1,2 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В нем уточняется, что в качестве основной лечебной технологии применяется введение радиофармпрепаратов в организм человека для непосредственного воздействия изотопов на патологические очаги в тканях и органах.

В администрации главы региона отметили, что с открытием центра в 2023 году республика получит современную учебно-техническую базу для подготовки повышения квалификации специалистов, а также проведения клинических испытаний перспективных радиофармпрепаратов российского производства.

Участники "Инвестчаса", на котором представили проект, одобрили его включение в перечень приоритетных. Кроме того, глава Башкортостана поручил правительству республики и администрации Уфы содействовать компании в подборе земли для строительства центра. "Это важный во всех смыслах проект. С его реализацией мы получим инвестиции, новые технологии, и, самое главное, улучшим качество здоровья наших жителей", - приводятся слова Хабирова на сайте.

Компания "Русатом Хэлскеа" занимается производством современных генераторов радионуклидов, позволяющих многократно получать препараты непосредственно в клиниках, а также радиофармацевтических средств, предназначенных для медико-биологических исследований, радиоизотопной диагностики и лечения различных заболеваний. Кроме того, компания производит медицинское оборудование и занимается созданием многофункциональных центров облучения.