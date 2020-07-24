Власти США не видят препятствий для возобновления рейсов российских авиакомпаний в страну

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании могут возобновить регулярные рейсы в США и обратно в любой момент, для этого им достаточно лишь за месяц уведомить американские регулирующие органы о предлагаемом графике полетов. Об этом заявил в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства транспорта США.

"Министерство транспорта США не предпринимало никаких действий, направленных на ограничение деятельности российских авиаперевозчиков в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения (в связи с пандемией - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, американское законодательство требует лишь, чтобы российские авиакомпании по меньшей мере за 30 дней до начала полетов направили ведомству уведомление с предлагаемым графиком рейсов. "За исключением требований этого указа, ничто не мешает российским авиаперевозчикам осуществлять деятельность в Соединенных Штатах при условии, что полеты будут выполняться в соответствии с соглашением о воздушном сообщении между США и Россией", - подчеркнул представитель министерства.

В четверг исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на телефонном брифинге для журналистов, заявил, что решения о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Россией и США будут принимать сами перевозчики, а американские власти на данном этапе продолжают оценивать перспективы отмены ранее введенных запретов на пересечение границы гражданами других государств.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. По его словам, эти вопросы обсуждаются с иностранными партнерами, но конкретных решений пока нет.