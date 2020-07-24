Трамп сообщил, что Китай начал закупать агропродукцию США в рекордных размерах

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции в рекордных объемах, однако Вашингтон считает, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. С таким заявлением выступил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Говоря о Китае. Торговая сделка теперь значит для меня меньше, чем тогда, когда я ее заключил. Когда я ее заключил, это была отличная сделка", - утверждал американский лидер.

Согласно изложенной им информации, китайская сторона в реализации сделки бьет рекорды по объемам закупаемой у США агропромышленной продукции. "Они ставят рекорды. Вчера [в среду] был день рекорда по кукурузе. Они закупили кукурузу в большем, чем когда бы то ни было, объеме. И такая ситуация была два-три дня - с соевыми бобами и прочим. Однако это просто значит для меня [теперь] намного меньше. Вы можете это понять? Значит [теперь] для меня просто намного меньше", - сказал Трамп.

С его точки зрения, распространение в мире нового коронавируса на ранних этапах "можно было остановить быстро". "Однако по какой-то причине этого не случилось. И мы выясним, что это была за причина", - заявил глава администрации США.

Торговая сделка США и КНР

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах. По словам Трампа, сделка позволит США сократить крупный дефицит в двустороннем товарообороте с Китаем.

Впоследствии глава Белого дома несколько раз подчеркивал, что Вашингтон будет выстраивать дальнейшие отношения с Пекином, принимая во внимание прежде всего то, как Китай выполняет январскую договоренность. А 14 июля Трамп заявил в интервью телекомпании CBS, что не заинтересован в переговорах с Китаем по второй фазе торговой сделки, и причиной этого является ситуация с коронавирусом. "Мы заключили великолепное торговое соглашение, но <...> еще чернила не успели высохнуть, как они ударили по нам эпидемией", - утверждал глава Белого дома.

В свою очередь МИД Китая 16 июля выразил надежду на сохранение январской торговой сделки. При этом ранее заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".