США подали в суд на компании, которые могли отмывать деньги для КНДР

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США, выполняющее также функции генеральной прокуратуры, подало в четверг иск на $2,37 млн в федеральный суд столичного округа Колумбия против компаний, которые, по мнению Вашингтона, отмывали деньги от лица находящихся под санкциями банков КНДР. Об этом говорится в распространенном заявлении Минюста.

Иск был подан против сингапурской Velmur Management, китайской Dandong Zhicheng, а также филиалов северокорейского Банка внешней торговли. Все эти предприятия находятся в черном списке американского Минфина.

По версии следствия, банки КНДР использовали полученные средства для закупок товаров и доступа к американскому финансовому рынку.

Ранее Минюст США уже подавал в суд на Velmur Management и Dandong Zhicheng с целью взыскать с них $11 млн за оказание, как полагают в Вашингтоне, финансовых услуг КНДР.