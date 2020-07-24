В Уссурийске подключили к природному газу первые жилые дома

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Дома микрорайона Радужный в Уссурийске Приморского края начали подключать к природному газу. Об этом в пятницу сообщается на сайте компании "Газпром газораспределение Дальний Восток".

Жители микрорайона Радужный прежде использовали сжиженный газ. Стоимость коммунальных услуг из-за него сильно увеличивалась.

"Газпром газораспределение Дальний Восток" подключил к природному газу первых сто абонентов в многоквартирных домах микрорайона Радужный города Уссурийска. Специалисты осуществили первичный пуск природного газа", - говорится в сообщении.

Всего на использование природного газа в ближайшее время перейдут 378 абонентов в 13 многоквартирных домах микрорайона. "Газификация микрорайона Радужный - это первый в Приморском крае проект по переводу жилого фонда на использование природного газа. Поэтому мы бы хотели обратить внимание наших потребителей на то, что природный газ - это не только бытовое удобство и экономическая выгода, но и большая ответственность за безопасную эксплуатацию газового оборудования, которую несет потребитель", - сказал заместитель генерального директора - главный инженер "Газпром газораспределение Дальний Восток" Алексей Чайко.

Газификация Уссурийска ведется в рамках программы развития газоснабжения и газификации Приморского края. В декабре 2019 года энергетики присоединили к магистральному газопроводу "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" ветку газоотведения Уссурийска. Десять километров распределительных газопроводов, включая сети внутри населенного пункта, газовики обеспечили за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны к 2024 и 2030 году. На прошлой неделе вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Министерству энергетики РФ улучшить работу по газификации регионов Дальнего Востока.