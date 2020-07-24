"Известия": Минфину предложили ввести подоходный налог на роботов, работающих за людей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Использование роботов вместо рабочей силы в России может в будущем облагаться налогом, сопоставимым с 13% НДФЛ. Соответствующее предложение поступило в Министерство финансов, сообщают в пятницу "Известия" со ссылкой на АНО "Институт прогрессивного образования", которая направила в министерство письмо.

"Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии", - приводит издание слова руководителя организации Анны Маркс.

По ее мнению, роботизированные технологии активно заменяют людей не только на промышленных предприятиях, искусственный интеллект начинают использовать вместо работников других распространенных профессий. В результате в ближайшие 10-15 лет около 20 млн россиян могут быть уволены. Таким образом, чтобы компенсировать реальную угрозу безработицы, механизмы для защиты населения необходимо прорабатывать уже сейчас.

Поскольку роботы заменяют живых работников, средства с нового налога предложено собирать в созданном для этого "Фонде переподготовки уязвимых профессий", к которым, помимо прочих профессий, отнесли: продавцов, кассиров, охранников, экскурсоводов и банковских сотрудников. Предложенную инициативу "Института прогрессивного образования" уже поддержали в комитете по бюджету и налогам Госдумы, в Общественной палате РФ и "Деловой России", отметили в "Известиях".

В Минфине газете сообщили, что инициатива на рассмотрение в ведомство еще не поступила. В свою очередь в Минтруде изданию пояснили, что, несмотря на распространенное заблуждение, что роботы когда-нибудь полностью заменят людей, автоматизация процессов в то же время способствует развитию новых профессиональных областей и целых отраслей.