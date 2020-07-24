Бразилия приобрела крупную партию российской пшеницы по беспошлинной квоте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 июля. /ТАСС/. Бразильская продовольственная компания M. Dias Branco приобрела в июле 70 тыс. тонн российской пшеницы в рамках квоты на беспошлинный импорт этого вида сельхозпродукции. Об этом сообщила в четверг Бразильская ассоциация зерноперерабатывающей промышленности (Abitrigo) со ссылкой на источники в компании.

Российская агропромышленная компания "Содружество" отправила этому заказчику из южноамериканской республики две партии по 35 тыс. тонн зерна, уточнили в отраслевом объединении. Его получатель освобожден от уплаты таможенного тарифа в размере 10% в рамках квоты (750 тыс. тонн ) для стран, не входящих в систему Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), куда, помимо Бразилии, также входят Аргентина, Уругвай и Парагвай).

По информации Abitrigo, данная поставка является достаточно крупной, принимая во внимание, что за весь завершившийся в июне сезон урожая 2019-2020 годов в Бразилию было ввезено всего 90 тыс. тонн российской пшеницы. При этом большая часть того урожая была закуплена до введения новой квоты в ноябре прошлого года.

Как поясняет Abitrigo, зерноперерабатывающим предприятиям на северо-востоке Бразилии с точки зрения логистики удобнее приобретать зерно в странах северного полушария, нежели в Аргентине. На долю соседнего государства приходится основная часть бразильского импорта пшеницы, которая удовлетворяет порядка 60% национального спроса на эту продукцию (около 11 млн тонн в год) за счет зарубежного зерна. Среди других благоприятствующих закупке российской пшеницы факторов называют рост курса доллара по отношению к национальной валюте, реалу, а также фактор межсезонья между двумя урожаями злаковых культур в Аргентине.