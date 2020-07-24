Танкер ледового класса впервые доставил СПГ с месторождения на Ямале в Японию

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" впервые доставил сжиженный природный газ (СПГ) с месторождения на полуострове Ямал в порт Иокогама. Об этом в пятницу сообщает телеканал NHK.

Судно совершило проход по Северному морскому пути, а весь путь до Японии занял около двух недель. Об объеме доставленного СПГ не сообщается. Танкер зафрахтован японской компанией Mitsui OSK Lines совместно с еще одной компанией из Китая.

По данным "Новатэка", первая танкерная партия СПГ с месторождения на Ямале, была отгружена в Японию летом прошлого года. Японская сторона также высказывала интерес к проекту строительства терминала для перевалки и хранения СПГ на Камчатке с целью расширения сотрудничества в этой сфере.

"Ямал СПГ" (50,1% - у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда Шелкового пути) - первый завод "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал). На заводе запущены три технологические очереди по производству СПГ мощностью около 5,5 млн т в год каждая, в 2020 году ожидается запуск четвертой очереди "Ямал СПГ".