Пандемия коронавируса не повлияла на рост количества предпринимателей на Чукотке

ТАСС, 24 июля. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на Чукотке за первое полугодие 2020 года выросло на 6%, при этом округ вошел в число лидеров среди субъектов с максимальным количеством утвержденных форм и видов помощи предпринимателям во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба правительства.

"Несмотря на осложнение ситуации в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, число субъектов МСП в регионе за шесть месяцев выросло на 6%, в основном за счет роста числа микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. С самого начала введения ограничений мы поддерживаем тесный контакт с бизнесом, и обратная связь позволила оперативно определить болевые точки, а также наиболее востребование направления и способы поддержки", - приводятся в сообщении слова врио начальника окружного департамента финансов, экономики и имущественных отношений Елены Компаниец.

Отмечается, что по оценке экспертов Национального рейтингового агентства, регион вошел в число лидеров по количеству видов поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса. С момента введения ограничительных мероприятий в оперативном порядке был разработан региональный пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. В частности, микрокредитная компания Чукотки по программе "Антикризис" выдала 11 кредитов под 1% на общую сумму 18 млн рублей.

22 июля президент России Владимир Путин дал поручение увеличить число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн человек.