Трамп сообщил, что именно он убедил Илона Маска построить новый завод Tesla в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп посоветовал главе Tesla Илону Маску построить новый завод компании в Остине (штат Техас). Об этом Трамп сообщил в четверг в интервью телеканалу Fox News.

"Я сказал Илону, чтобы он построил завод в Техасе. И он [Маск] объявил уже о предстоящем строительстве в Техасе одного из крупнейших предприятий Tesla в мире", - заметил Трамп, добавив, что глава компании лично позвонил ему в четверг, чтобы сообщить о своем выборе.

Президент США не скрывал, что лично очень ратовал за налаживание производства электрокаров на территории этого штата. "Мы работаем с ним [Маском] и многое для него делаем", - признал Трамп.

Маск в среду объявил о решении построить второй в США завод Tesla в 15 минутах езды от центра города Остина на участке земли площадью более 809,3 га. Предприятие будет предназначено для производства электропикапов Cybertruck, седанов Model 3 и кроссоверов Model Y в расчете на покупателей восточной части Северной Америки. Помимо головного предприятия во Фримонте (штат Калифорния), компания располагает сборочным предприятием в Шанхае и строит еще одно в Германии.

Маск давно искал место для нового завода по производству электромобилей. Основными претендентами считались города Талса в Оклахоме и Остин.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала она специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала также заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.