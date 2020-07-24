В России сформировали рабочую группу по разработке концепции РОП

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Порядка 40 представителей профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, занятых в сфере обращения с отходами, вошли в рабочую группу, которая займется доработкой новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко утвердила состав рабочей группы, которой предстоит доработать новую концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов в России. В нее вошли около 40 представителей профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, занятых в сфере обращения с отходами, и экономистов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что членами рабочей группы стали министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, представители администрации президента, Минэкономразвития, Минпромторга, ФНС, ФТС, ФАС, Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "ОПОРЫ РОССИИ", "Российского экологического оператора", ассоциации переработчиков макулатуры, производителей стеклянной тары, молочной продукции, напитков и многие другие.

О расширенной ответственности

В конце февраля Минприроды России предложило повысить до 100% норматив утилизации упаковки для компаний, а также обязать оплачивать утилизацию некоторых товаров. Министерство предложило перейти на новую систему отношений, начиная с батареек и ртутных ламп, электроники и автомобильных шин.

РОП существует в России с 2014 года, она подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов, преимущественно упаковка. Она дает производителю три возможности: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию или организовать процесс самостоятельно. Участники рынка неоднократно указывали, что в нынешнем виде РОП неэффективна, систему надо реформировать.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.