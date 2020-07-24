Опрос: более 60% компаний в 14 странах изменили операционную модель в условиях пандемии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти две трети (63%) компаний в 14 странах изменили операционную модель бизнеса в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют данные опроса HSBC "Навигатор: Бизнес после карантина. Курс на восстановление".

"Кризис заставил многие компании безотлагательно адаптироваться к новой ситуации. Почти две трети (63%) респондентов уже изменили операционную модель бизнеса. Без малого половина (44%) планируют продолжить изменение продуктов и услуг или путем диверсификации (33%), или посредством сокращения предложения и повышения специализации (17%)", - говорится в исследовании.

При этом почти половина (47%) из них заявили, что могли бы лучше подготовиться к кризисной ситуации, вызванной глобальной эпидемией. Чуть более половины (57%) предприятий в последние два года инвестировали в технологии для повышения операционной гибкости.

Говоря о планах на будущее, большинство (91%) предпринимателей заявили, что хотят оптимизировать бизнес-процессы и реорганизовать деятельность компаний, чтобы сделать их более устойчивыми. Более трети (38%) планируют эффективнее использовать офисы и производственные площади, а 29% участников исследования хотят освободить часть занимаемых помещений.

В то же время компании стали лояльнее относиться к удаленной работе сотрудников: 69% считают, что гибкий график станет новой нормой, а 61% думают, что совместная работа в режиме онлайн в течение следующих двух лет станет обычной практикой. Кроме того, 34% планируют сократить дальние командировки.

Исследование проводилось компанией Kantar по заказу HSBC с 28 апреля по 12 мая 2020 года. В опросе участвовали респонденты из 2 604 компаний - от малых и средних предприятий до крупных корпораций - в широком спектре отраслей на 14 рынках (Канада, Мексика, США, Австралия, Гонконг, Индия, Индонезия, Китай, Малайзия, Сингапур, Франция, Германия, Великобритания, ОАЭ). Участниками исследования стали представители топ-менеджмента компаний, отвечающие за стратегические направления деятельности их организаций в различных областях.