Банк России отозвал лицензии у двух банков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России приказом от 24 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО "Народный банк", говорится в сообщении регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

По данным ЦБ, "Народный банк" нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация не обеспечивала корректность и полноту информации о плательщиках в расчетных документах. При этом банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

"Приоритетным направлением деятельности "Народного банка" являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери", - говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также уточнили, что "Народный банк" в течение 2020 года осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц. Информацию о таких операциях регулятор направил в правоохранительные органы.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

АО "Народный банк" зарегистрирован Банком России 18 января 1993 года.

Выплаты вкладчикам

Расчеты по страховым возмещениям перед вкладчиками банка начнутся не позднее 7 августа 2020 года, говорится в пресс-релизе АСВ.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 30 июля 2020 года, отмечается в сообщении.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн руб. в совокупности, напомнило АСВ.

Банк "Невастройинвест"

Также Банк России отозвал лицензию у петербургского ООО КБ "Невастройинвест".

Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, по данным на 1 июля, занимал 349-е место в банковской системе РФ.

По данным ЦБ, "Невастройинвест" нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, кредитная организация не обеспечивала достоверность и своевременность предоставления информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. "Невастройинвест" проводил сомнительные транзакции, связанные с теневой продажей наличности предприятиями третьим лицам. При этом банк нарушал законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры воздействия.

"Деятельность банка "Невастройинвест" носила выраженный кэптивный характер. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды", - говорится в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация ЦБ РФ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

"Невастройинвест" зарегистрирован Банком России 17 июня 1992 года.