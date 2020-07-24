Московские предприниматели поставляют на экспорт сырье для автомобилей и электронику

МОСКВА, 24 июля./ТАСС/. Столичные компании могут бесплатно заказать в Московском экспортном центре (МЭЦ) персональные аналитические исследования зарубежных рынков. За это время исследование показало, какие направления для экспорта больше всего интересуют московских предпринимателей, возглавляет рейтинг рынок Германии. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

"11% полученных на сегодняшний день запросов касаются рынка Германии, 8% - Казахстана, 7,5% - Франции. Недавно в число интересующих столичных экспортеров регионов также вошла Южная Африка", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В МЭЦ также поделились данными о отраслях, которыми интересовались заявители. В основном это электроника и электротехника - 31%, пищевая промышленность - 23 %, машины и оборудование -17%, сельское хозяйство 3%.

Исследовательский центр "Моспром" поделился данными о том, какие товары российских производителей наиболее востребованы за границей. В Германии это комплектующие и сырье для немецких предприятий автомобилестроения, в Казахстане - продовольственная продукция и электротехника, а во Франции - московская медицинская техника.

Программа поддержки столичных предпринимателей работает с апреля 2020 года и ее цель помочь бизнесу выйти на зарубежные рынки. Специалисты центра детально изучают преимущества продукции столичных компаний, презентуют экспортный потенциал производителей и проводят предварительные переговоры с байерами для проверки их заинтересованности, осуществляют верификацию контрагентов. Также аналитики центра проводят актуальный анализ целевого рынка, включающий в себя общую рыночную конъюнктуру, последние тенденции и факторы.