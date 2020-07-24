МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Курс евро на открытии торгов Мосбиржи превысил 83 руб. впервые с 4 мая. По данным на 10:00 мск, евро поднялся на 0,18%, до 81,273,02 руб., доллар в то же время вырос на 0,07%, до 71,52 руб.

К 10:12 мск курс доллара находился на уровне 71,6 руб. (+0,18%), евро рос до 83,08 руб. (+0,26%).

Стоимость сентябрьского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 0,53% - до $43,08 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,66% и торгуется на уровне $40,8 за баррель.

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи терял 0,58% и достигал 2835,15 пункта, индекс РТС просел на 0,93%, до 1249,86 пункта.

К 10:24 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 2832,92 пункта (-0,66%), а РTC снижался на 1,32%, достигая отметки в 1244,93 пункта.