Электронная площадка Москвы в первом полугодии стала лидером по объему госзакупок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Единая электронная торговая площадка ("Росэлторг"), контрольный пакет акций которой находится у правительства Москвы, стала в первом полугодии 2020 года лидером по объему госзакупок среди отобранных правительством РФ электронных площадок. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Росэлторга".

Речь идет о показателе опубликованных процедур госзакупок в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

"За период с января по июнь 2020 года государственные заказчики опубликовали на площадке более 207 тыс. электронных процедур объемом 1,6 трлн рублей. Это треть всего объема государственных закупок России - 34,5%. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года, прирост по объему опубликованных процедур на площадке составил плюс 3,2%", - сообщили в пресс-службе.

В целом по России в первом полугодии 2020 года государственными заказчиками было опубликовано закупок на 4,59 трлн рублей, в том же периоде 2019 года - 3,97 трлн рублей.

По словам генерального директора "Росэлторга" Антона Емельянова, бурный рост по количеству и объему закупок в начале года - в январе, феврале и марте - практически нивелировал естественное падение по количеству закупок в апреле, мае и июне, когда были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. "Сейчас, в период восстановления деловой жизни и экономики страны, важно, чтобы государственные заказчики не тормозили свои закупки и планы развития, а, наоборот, активно размещали заказы в кризисный период, тем самым поддерживая представителей бизнеса, среди которых в закупках участвуют и представители малого и среднего предпринимательства, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане", - отметил он.

Также "Росэлторг" стал лидером среди электронных площадок в сегменте регулируемых закупок по 223-ФЗ для субъектов малого и среднего предпринимательства - с января по июль 2020 года заказчиками было опубликовано на площадке 32,5 тыс. процедур общим объемом более 219 млрд рублей.

О площадке

"Росэлторг" является крупнейшим федеральным оператором электронных торгов для государственных заказчиков (44-ФЗ), госкомпаний (223-ФЗ) и коммерческих предприятий. Объемом проведенных торгов на площадке превышает 24 трлн рублей, а клиентами являются более 350 тыс. заказчиков и свыше 650 тыс. поставщиков.