Ростехнадзор выявил нарушения на объектах капстроительства анодной фабрики "Русала"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения на объектах капстроительства анодной фабрики "Русала" в Тайшетском районе Иркутской области. Одним из них является нарушение креплений резервуара с мазутом, говорится в сообщении ведомства.

"В ходе выездной проверки специалистами Енисейского управления Ростехнадзора выявлены нарушения обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов на 2 объектах капитального строительства предприятия", - сказано в сообщении.

В частности, на складе мазута и дизельного топлива анкерные крепления резервуара мазута выполнены с нарушениями, а также лестничные марши площадок обслуживания в районе резервуаров дизельного топлива не закреплены должным образом. Кроме того, не закреплены должным образом скользящие опоры под трубопроводы дренажа.

По итогам проверки в отношении "ОК Русал Анодная Фабрика" возбуждено административное производство. Общая сумма штрафов составила 200 тыс. рублей, отмечает Ростехнадзор.

"Все замечания были устранены. В настоящее время анодная фабрика получает заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Русала".

О заводе

Как сообщалось, к 2023 году "Русал" планирует завершить второй этап строительства Тайшетской анодной фабрики. Предполагается, что предприятие будет построено в пять этапов с постепенным вводом основных технологических мощностей и наращиванием объемов производства. Проект направлен на снижение зависимости алюминиевых заводов России от внешних поставщиков обожженных анодов, обеспечение сырьевой безопасности алюминиевой отрасли. Аноды - одна из главных составляющих для производства алюминия.

Инвестиции "Русала" в строительство анодной фабрики составят более 52 млрд рублей. Фабрика войдет в единый промышленный комплекс с Тайшетским алюминиевым заводом, который "Русал" начал строить в 2007 году и после ряда задержек планирует завершить к 2021 году.

В новость были внесены изменения (11:26 мск) — добавлен комментарий представителей компании.