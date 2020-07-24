ЦРПТ подключит реестры Роспатента к системе маркировки для защиты товарных знаков

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подключит реестры Роспатента к системе для защиты товарных знаков. Об этом в пятницу ТАСС сообщила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

"На основе соглашения с Роспатентом ЦРПТ будет взаимодействовать с информационными реестрами Роспатента и благодаря данному взаимодействию сможет отображать всю информацию о товарном знаке и правообладателе конечному потребителю, а в случае, если товарный знак используется участником оборота товара, не имеющим на него права, - информировать об этом контрольно-надзорные органы", - сказала она, отметив, что процесс уже запущен.

По ее мнению, это значительно стабилизирует систему и снимает опасения относительно ее работоспособности. "Роспотребнадзор не может прийти в каждый магазин, палатку и проверить каждый товар, а вот потребитель может, и система маркировки даст ему возможность проверить легальность продукции", - сказала она.

Кирий отметила, что правообладатели товарных знаков будут вдвойне защищены с системой маркировки. "Конечно, много маркированных товаров на рынке не зарегистрированы товарными знаками, это выбор предпринимателя, но он должен понимать риски, с которыми столкнется, что подделка товаров с использованием незарегистрированного обозначения лишает его возможности предъявить претензии, а также лишит возможности использовать систему маркировки максимально эффективно", - добавила она.