Московские компании получили отсрочки и рассрочки на уплату штрафов на 37 млн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московские компании получили отсрочки и рассрочки на уплату штрафов на сумму более 37 млн рублей за первое полугодие 2020 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"При уплате штрафов за нарушение имущественно-земельного законодательства компании могут получить отсрочку на один месяц или рассрочку на три месяца. В этом году этой мерой уже воспользовались 95 предпринимателей, они получили отсрочку и рассрочку на уплату штрафов на 37,2 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По его словам, всего за январь-июнь 2020 года за нарушения в имущественно-земельной сфере было привлечено около 1,9 тыс. московских компаний. В первом полугодии уплате подлежало 1 353 штрафа, 85% из них - 1 154 штрафа - уже оплачены. Своевременная оплата штрафов позволяет предпринимателям избежать дополнительных санкций, таких как удвоение суммы штрафа, наложения ареста на имущество и счета или ограничения при выезде за границу.

Глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский также уточнил, что в июне 2020 года представители малого и среднего бизнеса дополнительно на федеральном уровне получили право оплачивать любые административные штрафы в течение полугода, в том числе за нарушение имущественно-земельного законодательства.

"Воспользоваться этой мерой уже сейчас могут 280 предприятий малого и среднего бизнеса, получивших штрафы в имущественно-земельной сфере. После истечения нового срока уплаты штрафа они также смогут оформить отсрочку или рассрочку, которую им предоставляет Госинспекция по недвижимости", - цитирует пресс-служба Овчинского.

Уточняется, что новой мерой также могут воспользоваться лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

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