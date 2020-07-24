ЕК требует от США отменить пошлины на экспорт из ЕС после выполнения Airbus требований ВТО

БРЮССЕЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия требует от США немедленно отменить пошлины на экспорт из стран Евросоюза после того, как корпорация Airbus полностью выполнила требования Всемирной торговой организации (ВТО) по части сокращения госинвестиций, изменив условия договора с властями Франции и Испании по проекту новой серии пассажирских самолетов A350. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Это означает, что ЕС и соответствующие государства-члены - Франция, Испания и Германия, также известные как "государства-члены Airbus", - полностью соблюдают решения ВТО по делу Airbus. Это лишает США каких-либо оснований для сохранения своих контрмер в отношении экспорта из ЕС и дает веские основания для быстрого урегулирования затянувшегося спора", - отмечается в нем.

"Неоправданные тарифы на европейскую продукцию неприемлемы, и, исходя из соблюдения требований в деле Airbus, мы настаиваем на том, чтобы Соединенные Штаты немедленно отменили эти неоправданные тарифы", - цитирует ЕК еврокомиссара по торговле Фила Хогана.

Возможные санкции ЕС

Как отмечает еврокомиссар по торговле, "ЕС внес конкретные предложения по достижению переговорного результата в длительных трансатлантических спорах о гражданских воздушных судах". "ЕС остается открытым для работы с США, чтобы согласовать справедливый и сбалансированный результат, а также будущие правила предоставления субсидий в авиационном секторе", - добавил он.

ЕК подчеркивает, что Евросоюз готов прибегнуть к санкциям в отношении США, если Вашингтон откажется от урегулирования спора по пошлинам на экспорт из стран ЕС в рамках дела корпорации Airbus.

"ЕС твердо привержен переговорному урегулированию этого затянувшегося спора, самого продолжительного в истории ВТО. Особенно в нынешних экономических условиях ЕС считает, что во взаимных интересах ЕС и США прекратить разрушительные тарифы, которые неоправданно обременяют нашу промышленность и сельскохозяйственный сектор. В отсутствие урегулирования ЕС будет готов полностью воспользоваться своими собственными санкционными правами", - говорится в заявлении ЕК.

В нем говорится, что "ВТО вскоре вынесет свое арбитражное решение по параллельному делу ЕС против Соединенных Штатов о некоторых незаконных субсидиях Boeing, в котором Апелляционный орган признал США нарушающими свои обязательства по ВТО". "Если Соединенные Штаты предпочтут сохранить свои пошлины на европейский экспорт на сумму $7,5 млрд или решат повысить тарифы или применить их к новым продуктам, ЕС будет действовать, чтобы реализовать свои собственные права на санкции, основанные на соответствующих разрешениях ВТО, как только уровень контрмер будет установлен ВТО в случае Boeing. ЕС уже провел публичные консультации в апреле 2019 года по перечню продуктов, рассматриваемых для принятия контрмер", - добавили в ЕК.

Многолетний спор

Арбитраж ВТО в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС пошлины почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тогда британские, германские, испанские и французские летательные аппараты, кроме военной техники, попали в категорию продукции, пошлины на которую составили 10%. В середине марта США увеличили пошлины на самолеты из Евросоюза с 10 до 15 процентов.

США продолжают на данный момент переговоры с ЕС о заключении торгового соглашения. Вашингтонская администрация даже угрожает ввести пошлины на европейские автомобили, если проект документа не будет ее устраивать. В пятницу агентство Bloomberg сообщило, что американские власти рассматривают возможность введения новых пошлин, а также повышения существующих тарифов на импорт ряда товаров из Франции, Германии, Испании и Великобритании на общую сумму $3,1 млрд.

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