Количество самозанятых в Ростовской области увеличилось на 5 тыс. за два месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Более 18 тыс. самозанятых граждан зарегистрировано в Ростовской области, что на 5 тыс. человек больше, чем двумя месяцами ранее. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития Ростовской области.

"На территории Ростовской области официально зарегистрировали свой статус 18 238 самозанятых граждан", - сказал собеседник агентства. В мае министр экономического развития области Максим Папушенко сообщил о 13 тыс. самозанятых граждан, зарегистрированных в регионе.

Собеседник агентства напомнил, что с 1 января текущего года на территории Ростовской области внедрен специальный налоговый режим для самозанятых граждан - налог на профессиональный доход. В рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" институты развития бизнеса, действующие в регионе, разработали специальные льготные продукты для самозанятых граждан. Обратившись в "Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства" или центр "Мой бизнес", самозанятые граждане могут получить помощь в продвижении своей продукции и услуг в "Инстаграме". Кроме того, здесь можно получить консультацию по вопросам доступа к действующим формам поддержки.

В министерстве отметили, что в соответствии с поручением президента России Владимира Путина самозанятым Ростовской области предоставляется "налоговый капитал" в размере одного минимального размера оплаты труда, за счет которого они смогут проводить налоговые платежи в текущем году. По данным официального портала федеральной налоговой службы России, эта материальная помощь перечисляется всем плательщикам налога на профессиональный доход автоматически, через приложение "Мой налог".

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.