Forbes опубликовал рейтинг самых разбогатевших за период пандемии миллиардеров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Издание Forbes Россия опубликовало рейтинг российских миллиардеров, состояние которых значительнее всего увеличилось за период пандемии. На первом месте находится основатель RTP Global Леонид Богуславский, состояние которого, по оценке издания, возросло на 88% - c $1,5 млрд до $2,8 млрд. Источником дохода стала растущая стоимость акций компании Datadog, инвестором которой является Богуславский.

На втором месте рейтинга - семья бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, чье состояние возросло с $10 млрд до $18,6 млрд (+86%) благодаря росту стоимости акций золотодобытчика "Полюса", 78,6% которого принадлежит семье Керимова. На третьей позиции находится совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с ростом доходов на 75%, источником которых стала сделка "Яндекса" со Сбербанком по разделению активов.

На четвертом месте - основатель компании TCS Group Holding Олег Тиньков, доходы которого за период пандемии возросли с $1,6 млрд на $2,6 млрд (+63%). Пятерку лидеров замыкает основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков, увеличивший состояние, по данным издания, на 53% - с $1,5 млрд до $2,3 млрд.

Также в девятку лидеров самых разбогатевших за период пандемии россиян вошли акционер "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов (+51%), председатель совета директоров "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) Николай Буйнов (+51%), бенефициар IPG Photonics Валентин Гапонцев (+46%) и и глава совета директоров энергетического холдинга "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов (+44%).