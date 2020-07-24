{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Обновлено 

Глава Минприроды сделает "все возможное", чтобы "Норникель" вынес выводы из ЧП в Норильске

По мнению Дмитрия Кобылкина, происшествие на ТЭЦ-3 является настоящей трагедией для местных жителей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин обещает сделать "все возможное", чтобы "Норникель" сделал выводы после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

На эту тему
Разлив нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске. Главное

"Министерство природных ресурсов сделает все возможное, чтобы компания "Норильский никель" из этой трагедии, из этой катастрофы, извлекла соответствующие выводы", - сообщил он на пленарном заседании Совета Федерации в пятницу.

По мнению Кобылкина, происшествие на ТЭЦ-3 является настоящей трагедией для местных жителей.

29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты. Росприроднадзор оценил ущерб экологии в 148 млрд рублей или почти $2 млрд.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
Совфед одобрил закон о категориях инвесторов на финансовом рынке в России
Закон делит частных инвесторов на две категории: неквалифицированных и квалифицированных
Читать полностью