РЖД и Калужская область договорились развивать инфраструктуру в районе станции Ворсино

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ОАО "РЖД", правительство Калужской области, администрация муниципального образования муниципального района "Боровский район", администрация муниципального образования сельского поселения "Село Ворсино" и АО "ОЭЗ ППТ "Калуга" подписали 23 июля cоглашение о намерениях в сфере развития железнодорожной инфраструктуры в районе станции Ворсино Московской железной дороги. Инфраструктура создается для обеспечения деятельности одной из площадок ОЭЗ "Калуга", следует из сообщения, опубликованного на сайте монополии.

РЖД рассматривается возможность строительства и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры для обеспечения потребностей резидентов особой экономической зоны на условиях ГЧП.

Предполагается, что совокупный объем перевозок составит порядка 300 тыс. тонн грузов в год и будет расти.

Инвестиции в реализацию проекта могут достигнуть суммы в 0,5 млрд рублей.