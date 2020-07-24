Правительство России выделило 165 млн рублей на помощь Киргизии в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство России выделило МЧС почти 165 млн рублей на оказание помощи Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях оказания в июле 2020 года срочной гуманитарной помощи населению Киргизской Республики в борьбе с коронавирусной инфекцией выделить МЧС России в 2020 году из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 150 000 тыс. рублей на оплату расходов по закупке лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и медицинских изделий и в размере до 14 523 тыс. рублей на оплату расходов по доставке указанных средств и изделий, а также российских медицинских специалистов в Киргизскую Республику, имея в виду частичное снижение остроты сложившейся ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Киргизской Республики", - говорится в документе.

В распоряжении также отмечается, что МЧС должно осуществить закупку и доставку лекарств, средств индивидуальной защиты и медизделий, а также осуществить доставку на территорию республики российских медицинских специалистов. Кроме того, в документе подчеркивается, что командировочные расходы сотрудников министерства, которые связаны с доставкой в Киргизию грузов гуманитарной помощи, необходимо осуществить в размере до 12,7 тыс. рублей, что эквивалентно до $178, за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МЧС РФ.

Доклад по итогам выполнения данного распоряжение МЧС должно предоставить до 1 февраля 2021 года.

Эпидемиологическая ситуация в Киргизии обострилась в конце июня. На помощь республике уже прибыли два десятка военных врачей РФ с соответствующим оборудованием, а также почти полсотни медиков из Москвы и Башкирии. В субботу спецборт МЧС доставит в республику в качестве гуманитарной помощи медицинское оборудование, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. С начала пандемии РФ также безвозмездно передала республике тест-системы для проведения 110 тыс. анализов на коронавирус.

На сегодняшний день в республике выявлено более 31 тыс. случаев коронавируса и внебольничной пневмонии, которую киргизские специалисты считают осложнением после заражения. Умерли 1 211 пациентов. В списке инфицированных значатся 2 580 медработников.