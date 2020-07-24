Песков: Россия и ее партнеры считают санкции против "Северного потока - 2" неприемлемыми

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия и ее партнеры выстроят стратегию по завершению строительства "Северного потока - 2", если новые санкции США будут формализованы. заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подождем, что будет в итоге [с формализацией санкций]. Санкции против "Северного потока" - это, безусловно, то, что вызывает обеспокоенность нашу и наших партнеров по этому международному проекту", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, призвав "не забывать о том, что речь идет о международном проекте, в реализации которого принимают участие немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний". "И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми, мы считаем их противоречащими международному законодательству", - подчеркнул представитель Кремля.

"Безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы, таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели - необходимости завершения строительства этого мега-проекта", - указал Песков.

Беседа Путина и Трампа

Тема американских санкций против "Северного потока - 2" не поднималась в телефонном разговоре, который провели в четверг президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

"Вы знаете, что Путин традиционно не поднимает и не является инициатором обсуждения вопроса каких-либо ограничений или санкций в отношении нашей страны или экономических проектов, осуществляемых при нашем участии", - сказал представитель Кремля. Песков отрицательно ответил и на вопрос, поднимал ли Трамп эту тему в разговоре с Путиным.

Палата представителей Конгресса США во вторник одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), который обязывает администрацию ужесточить санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Речь идет о введении рестрикций против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".