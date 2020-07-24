Песков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали нефтяную проблематику 23 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президенты РФ и США - Владимир Путин и Дональд Трамп - в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора не обсуждали вопросы рынка нефти. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, там главная тема была - вопрос стабильности и контроля над вооружениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос обсуждали ли российский и американский президенты нефтяную проблематику.

По словам представителя Кремля, два телефонных разговора, которые американский лидер провел с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, эти две беседы "не перекликаются" и нефтяные вопросы не обсуждались.

Песков не стал уточнять никакие другие детали телефонного разговора. "Нет, мы сделали достаточно обширное сообщение по результатам этого разговора. Больше мне добавить нечего", - сказал он.