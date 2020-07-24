Более 90% объектов торговли в Подмосковье вернулись к работе после снятия ограничений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 46,7 тыс. объектов розничной торговли открылись в Московской области после снятия ограничений, введенных ранее из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Это 92% от общего количества торговых объектов Подмосковья, сообщил журналистам в пятницу министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

"Всего на территории Московской области более 50 тыс. объектов розничной торговли. На данный момент осуществляют свою деятельность 46 729 торговых объектов - 92%", - сказал министр.

Он отметил, что среди объектов розничной торговли, реализующих строительные и отделочные материалы и товары для сада, открылись 85% от общего количества. Кроме того, к деятельности в регионе вернулись 92% автосалонов. Торговые центры в Подмосковье открылись в полном объеме.

Также Разин рассказал, что среди 14 тыс. социально-значимых предприятий бытовых услуг - ателье, парикмахерские, салоны красоты, химчистки, прачечные - вернулись к работе более 50%.