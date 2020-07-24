Сбербанк: госвыплаты в связи с пандемией россияне потратят на продукты и одежду

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выплаты от государства в связи с эпидемией COVID-19 россияне планируют направить на продукты питания и одежду. Такие выводы приводятся в исследовании Сбербанка "индекс Иванова", отражающем динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина.

"Помощь от государства Ивановы планируют направить на повседневные расходы: продукты питания (45%), одежду (13%), товары для детей и дома (9 и 7% соответственно)", - указано в исследовании.

Участники опроса также отмечают, что выплаты от государства в связи с эпидемией COVID-19 оказали значительную поддержку в сегодняшней экономической ситуации. Тот или иной их вид рассчитывали получить почти половина респондентов - 45%. "Большинство из ожидающих поддержку получат выплаты на детей: 32% - 10 тысяч на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 10% - 5 тысяч на ребенка в возрасте до трех лет. Доля тех, кто рассчитывал на другие виды выплат, варьируется от 1% (ИП и медработники) до 4% (получатели продуктовых наборов)", - указывает Сбербанк.

В целом общий индекс потребительской уверенности во втором квартале повысился до минус 31% по сравнению с минус 36% в мае. Состояние здоровья оказалось главным поводом для беспокойства у респондентов в июне 2020 года, этот фактор отметили 64% опрошенных. Доля Ивановых, обеспокоенных инфляцией, снизилась до 45% во II квартале 2020 года по сравнению с 50% годом ранее.

Примечательно, что ослабление рубля волнует гораздо меньшее количество респондентов, чем в предыдущие периоды повышенной волатильности.

Несмотря на повышение чувствительности к ценам, улучшилась динамика покупок продуктов питания. Доля тех, кто стремится экономить на еде, сократилась.

Индекс Иванова - индекс потребительской уверенности, выпускаемой ежеквартально с 2013 года группой аналитиков Sberbank Investment Research. Данные текущего опроса были получены в ходе опроса в период с 1 по 20 июня, когда началось ослабление карантина.