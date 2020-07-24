Производство титановых слитков для авиадвигателей открыто в Нижегородской области

ТАСС, 24 июля. Завод вакуумной металлургии в городе Кулебаки Нижегородской области запустил производство титановых слитков для авиационных двигателей, в том числе для новейшего российского авиадвигателя ПД-14. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Фонда развития промышленности (ФРП), который предоставил предприятию льготный займ.

"Основными заказчиками станут авиационные предприятия, которые используют титан в производстве двигателей. Свойства титана позволяют ему при низком весе оставаться износостойким, за счет чего двигатель становится легче, а ресурс его работы - больше. Завод планирует ежегодно направлять заказчикам порядка 1,1 тысячи тонн титановых слитков", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что основными потребителями продукции, изготовленной из титановых слитков, станут "Объединенная двигателестроительная корпорация", которая производит авиадвигатели ПД-14, "Объединенная судостроительная корпорация" и предприятия ОПК. До 20% продукции компания планирует поставлять на экспорт - в США, Италию и Южную Корею, отметили в пресс-службе ФРП.

ООО "Завод вакуумной металлургии" основан в 2016 году группами "Русполимет" и "Тинвест". Предприятие специализируется на производстве титановых слитков для авиастроения, двигателестроения, судостроения, медицины и атомной энергетики. В начале 2019 года ФРП предоставил предприятию льготный заем на 433 млн рублей по программе "Проекты развития" под 5% годов. Общий объем инвестиций в запуск производства составил около 870 млн рублей.