Особый налоговый режим для самозанятых начнет действовать в КЧР с 1 сентября

ЧЕРКЕССК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии с 1 сентября введут в регионе специальный налоговый режим для самозанятых, который снижает нагрузку на предпринимателей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Ранее власти Карачаево-Черкесии обратились в Министерство финансов РФ с просьбой ввести в республике специальный налоговый режим для самозанятых с целью снижения налоговой нагрузки на предпринимателей.

"В целях обеспечения благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами законодатели Карачаево-Черкесии поддержали и приняли законопроект "О введении на территории Карачаево-Черкесской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Новый налоговый режим на территории Карачаево-Черкесии вводится с 1 сентября 2020 года, предоставляя возможность гражданам нашей республики выбора максимально удобной системы налогообложения", - говорится в сообщении.

Новый режим позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. Новая система налогообложения имеет множество преимуществ, одним из которых является возможность не платить страховые взносы.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что по итогам 2019 года численность зарегистрированных безработных в КЧР снизилась на 6% к уровню 2018 года, превысив 2,7 тыс. человек, что составляет 1,4% от численности экономически активного населения республики.

Режим самозанятых появился в РФ как пилотный проект, с 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. 23 июня президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что с 1 июля 2020 года все регионы смогут вводить на своей территории налоговый режим для самозанятых.