РЖД и GenerationS поддержат инновационные проекты в сфере транспорта

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Платформа развития корпоративных инноваций GenerationS и ОАО "Российские железные дороги" объявили о начале приема заявок на участие в акселераторе по поиску инновационных решений в транспортной отрасли. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

"Основная задача проекта - найти перспективные, конкурентоспособные технологии, способные повысить безопасность, эффективность эксплуатации и управления подвижным составом. <…> Сбор заявок в новый акселератор будет открыт до 30 августа. Самые перспективные проекты получат возможность сотрудничества с ОАО "РЖД" в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

В конкурсе заявок смогут принять участие стартапы из России и стран СНГ, предлагающие новые решения для развития скоростного сообщения, а также локомотивного и мотованогонного комплексов и специальных подвижных составов. Разработки могут касаться оптимизации условий для ремонта, создания новых систем мониторинга или внедрения решений в области робототехники, технологий искусственного интеллекта и др.

Партнерами акселерационной программы выступят производители подвижного состава и компании, осуществляющие его ремонт и обслуживание. Экспертиза проектов запланирована на середину сентября.

"Мы верим, что благодаря нашему опыту в транспортной отрасли, мы сможем найти действительно стоящие проекты, которые получат возможность долгосрочного продуктивного сотрудничества и помогут холдингу "РЖД" не только выйти на новый технологический уровень, но и решить целый ряд важнейших задач, которые ставит перед компанией цифровая трансформация. Для стартапов и предприятий малого и среднего бизнеса сейчас особенно важно найти надёжного заказчика, вместе с которым они смогут не только способствовать решению посткризисных задач, но и менять транспортную отрасль, делая ее более гибкой и инновационной", - считает директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова, чьи слова приводятся в сообщении.

GenerationS - крупнейший корпоративный акселератор России и СНГ. Его инфраструктура включает более 16 тыс. стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и экосистемных партнеров.