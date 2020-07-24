Совфед одобрил закон о рекламе в СМИ вина из стран Евразийского экономического союза

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, снимающий запрет на рекламу в СМИ вина, произведенного в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующий законопроект был разработан для приведения российского законодательства в соответствие с нормами ЕАЭС. Документ исключает запрет на рекламу в периодических печатных изданиях, теле- и радиопрограммах вина и игристого вина (шампанского), произведенных в государствах ЕАЭС из винограда, выращенного на территориях России и государств ЕАЭС, то есть в Армении, Казахстане, Киргизии и Белоруссии.

Сейчас в СМИ допускается реклама вина и игристого вина (шампанского), произведенного в РФ из выращенного на ее территории винограда, а реклама вина и шампанского, произведенного в государствах - членах ЕАЭС, в СМИ не разрешена. При этом документами организации установлено, что каждое государство - член ЕАЭС предоставляет услугам, поставщикам и получателям услуг другого члена ЕАЭС режим не менее благоприятный, чем режим, созданный при таких же обстоятельствах своим собственным услугам, поставщикам и получателям услуг.

Также закон закрепляет обязанность подтверждать, что виноград был выращен на территории государств - членов ЕАЭС.