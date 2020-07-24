В Совфеде предложили перечислять компенсацию за вред водным объектам на охрану экологии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам предложил проработать вопрос о перечислении выплаченных компенсаций за вред, причиненных водным объектам, на мероприятия по охране окружающей среды. Инициативу в пятницу на заседании верхней палаты озвучил глава комитета Анатолий Артамонов.

"Предлагаем поручить комитету по бюджету, комитету по аграрно-продовольственной политике и комитету по федеративному устройству совместно с правительством РФ проработать следующие вопросы: о направлении доходов, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, на финансовое обеспечение мероприятий по охране окружающей среды", - сказал Артамонов.

Кроме того, комитет предлагает рассмотреть вопрос "об усилении ответственности за нанесение вреда окружающей среде в зависимости от размера причиненного ущерба и о компенсации выпадающих доходов региональным бюджетам".