Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.

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"Принято решение о возобновлении международного авиасообщения, при этом мы руководствуемся эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости, принципами взаимности", - заявил председатель правительства в пятницу на заседании кабинета министров.

Он уточнил, что с 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Премьер отметил, что "это решение также позволит ускорить возвращение граждан РФ из-за рубежа".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова также заявила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение со столицей Великобритании, рядом городов Турции и Занзибаром в Танзании.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее акции "Аэрофлота" в ходе торгов Московской биржи достигали отметки 88,1 руб., что на 3,48% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки "Аэрофлота" растут на фоне заявления Голиковой о возобновлении международного авиасообщения. Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что российские авиакомпании 24 июля получат официальное уведомление о возобновлении полетов в Великобританию, Танзанию и Турцию и вскоре смогут открыть продажу билетов на эти рейсы.