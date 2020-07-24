Авиакомпания NordStar открывает регулярные рейсы из Нового Уренгоя в Москву в августе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar с 16 августа открывает регулярные рейсы из аэропорта Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла в пятницу.

"Регулярные рейсы из аэропорта Новый Уренгой в Москву открывает авиакомпания NordStar. Для данного перевозчика вылеты в московский аэропорт Домодедово из газовой столицы впервые станут регулярными, ранее самолеты NordStar выполняли в Новый Уренгой только чартерные рейсы. С 16 августа перевозчик будет осуществлять один рейс в неделю по воскресеньям с вылетом из Нового Уренгоя в 9:50, а с 26 августа в расписание добавится вторая частота - по средам в 10:20", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что время в пути из Нового Уренгоя до Москвы составляет 3 часа 45 минут. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800.

Помимо новых рейсов NordStar, московское направление в Новом Уренгое обслуживают авиакомпании "Аэрофлот", "Сибирь", и "Ираэро", добавили в аэропорту. "Таким образом, в летнем расписании ямальского аэропорта в Москву запланировано до шести рейсов ежедневно и до 34 рейсов в неделю", - сообщили там.

Аэропорт Новый Уренгой - крупнейший авиаузел Ямало-Ненецкого автономного округа, входит в холдинг "Аэропорты Регионов". Пассажиропоток за 2019 год составил 980 тыс. человек.