Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса до конца 2021 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о введении особого порядка для туризма и гостиничного бизнеса.

"Правительство вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса, он будет действовать до 31 декабря 2021 года, соответствующее постановление подписано", - сказал председатель правительства в четверг на заседании кабинета министров.

По его словам, "с момента публикации в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года". "По той же схеме должны будут действовать и гостиницы при отказе клиента от брони", - отметил Мишустин.