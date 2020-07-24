Правительство выделит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство России выделит регионам около 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Для поддержки безработных принят целый ряд мер, в том числе увеличено пособие по безработице. Чтобы оно выплачивалось в полном объеме, правительство предоставит регионам еще около 20 млрд рублей", - сказал он.

По словам премьера, "важно, чтобы люди вовремя получали положенные им средства".

Мишустин также сообщил о планах правительства России выделить почти 200 млн рублей на капитальный ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой помощи. "Эти средства мы обещали направить во время рабочей поездки в Курган", - напомнил он. Это поездка состоялась в конце февраля 2020 года.

Глава кабмина отметил, что "больница нуждается в срочном ремонте, и надо привести ее в порядок".

Повышенные отпускные

Почти 800 млн рублей правительство направит на повышенные отпускные для сотрудников социальных учреждений, которые работали с коронавирусными больными и людьми из группы риска.

"Сегодня в повестке заседания - вопрос о выделении почти 800 млн рублей для выплаты отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск сотрудникам социальных учреждений, которые работали с больными с коронавирусом и людьми из группы риска. При расчете отпускных и компенсаций будут учтены стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку", - сказал глава кабмина.

Ранее правительство выделило 5 млрд рублей на расчет повышенных отпускных и компенсаций за неиспользованный отпуск медработникам, получавшим стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными больными.